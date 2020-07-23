Коронавирус В Украине снова начало расти число новых случаев заражения коронавирусом

2020-07-23 14:41 273

В Украине за минувшие сутки выявили 856 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 828 пациентов. Такие данные по состоянию на 23 июля приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Всего в Украине зафиксировано уже 61 851 случаев COVID-19. От этой болезни в целом по стране умерли 1551 человек, из них 17 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни в стране уже 34 000, за сутки - 828.

Больше всего инфицированных традиционно выявили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, вчера сообщалось о 829 новых случаях заражения, в то время, как в предыдущие дни эта цифра не превышала 700.

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