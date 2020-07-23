Политика В Минздраве заявили, что карантин не помешает местным выборам осенью

2020-07-23 13:45 276
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Карантинные ограничения не помешают проведению местных выборов в октябре, если не произойдет значительного ухудшения эпидемической ситуации, заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко в интервью Украинскому радио.

"Все зависит от нас. Если мы придерживаемся правил карантина, если мы создаем условия для соблюдения правил карантина, то в принципе, как показало, например, (проведенное) Внешнее независимое оценивание, мы можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем и рисков для осложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан. Но если мы не будем придерживаться и вся страна станет красной зоной, тогда возможны риски того, что нельзя будет проводить (выборы) и нужно будет ограничивать массовые мероприятия", - говорит Ляшко.

Напомним, с августа в Украине будут действовать новые правила и критерии заболеваемости коронавирусом и карантинных ограничений.

Они станут более точечными - вместо целой области ситуацию будут рассматривать отдельно в городах и районах.

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