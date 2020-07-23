Спорт Сенсационное назначение. Луческу стал главным тренером Динамо

2020-07-23 17:30 360
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Динамо подписало контракт с Мирчей Луческу, сообщает официальный сайт киевского клуба. Контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год.

На посту главного тренера румынский специалист сменил Алексея Михайличенко, который привел киевлян ко второму месту в чемпионате и победе в Кубке Украины.

За свою карьеру 74-летний тренер успел поработать в стане принципиального соперника Динамо — Шахтере, а также Ковинуле, Динамо Б, Пизе, Брешии, Реджане, Рапиде Б, Интере, Галатасарае, Бешикташе, Зените, сборной Румынии и сборной Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.

За период выступлений с "горняками" Луческу выиграл восемь чемпионских титулов, шесть Кубков Украины, семь Суперкубков, а также Кубок УЕФА.

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