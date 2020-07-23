Спорт Ультрас "Динамо" пригрозили протестами из-за назначения Луческу тренером

2020-07-23 20:00 258
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше


Фанаты призвали сотрудников столичного клуба написать заявления об увольнении

Киевские ультрас пригрозили организовать акции протеста из-за назначения бывшего наставника донецкого "Шахтера" Мирча Луческу главным тренером футбольного клуба "Динамо". Кроме того, болельщики призвали сотрудников столичного клуба написать заявления об увольнении. Соответствующее заявление было опубликовано на странице ультрас в Facebook в четверг, 23 июля.

"Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" - это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой", - говорится в заявлении футбольных фанатов.

Также они обратились к работникам киевского футбольного клуба. "На данный момент мы обращаемся ко всем работникам "Динамо" Киев, у которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуаций - написать заявления на увольнение. Всех болельщиков, кто переживает за "Динамо" так же, как и мы, просим следить за сообщениями нашего сообщества - акции протеста не заставят себя долго ждать. Суркисы - отъе*итесь от Динамо!", - резюмировали ультрас.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сенсационное назначение. Луческу стал главным тренером Динамо

2020-07-23 17:30 369

Успешный наставник Сергей Ребров отказался тренировать киевское Динамо

2020-07-23 09:40 588

По всей Беларуси начались акции протеста и массовые аресты несогласных

2020-07-15 10:37 2259

Беньямин Вербич вошел в ТОП-25 бомбардиров киевского Динамо

2020-07-13 13:46 963

Еще новости в разделе "Спорт"

Ультрас "Динамо" пригрозили протестами из-за назначения Луческу тренером

2020-07-23 20:00 258

Сенсационное назначение. Луческу стал главным тренером Динамо

2020-07-23 17:30 369

Минздрав разрешил допуск зрителей на матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы

2020-07-23 15:46 420

Ливерпуль разгромил Челси и досрочно стал чемпионом Англии

2020-07-23 13:11 495
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Ультрас "Динамо" пригрозили протестами из-за назначения Луческу тренером 2020-07-23 20:00 258
Сенсационное назначение. Луческу стал главным тренером Динамо 2020-07-23 17:30 369
Минздрав разрешил допуск зрителей на матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы 2020-07-23 15:46 420
Ливерпуль разгромил Челси и досрочно стал чемпионом Англии 2020-07-23 13:11 495

Лента

22:00 Создатели фильма "Земляне" отреагировали на события в Луцке
21:30 Минздрав вводит новые жесткие ограничения с 1 августа: где запретят работу транспорта и ТРЦ
21:00 В Нацбанке заявили о возможном влиянии увеличения минималки на инфляцию
20:30 В Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина
20:00 Ультрас "Динамо" пригрозили протестами из-за назначения Луческу тренером
19:30 Названы минимальные баллы ВНО, которые позволят вступить в ВУЗ - Минобразования
19:00 Шевченко сделал громкое заявление об МВФ
18:30 Названы условия нового режима тишины на Донбассе
18:00 До +32, но вечером похолодает. Синоптик рассказала, какой будет погода в пятницу
17:30 Сенсационное назначение. Луческу стал главным тренером Динамо