Спорт Ультрас "Динамо" пригрозили протестами из-за назначения Луческу тренером

2020-07-23 20:00 258



Фанаты призвали сотрудников столичного клуба написать заявления об увольнении

Киевские ультрас пригрозили организовать акции протеста из-за назначения бывшего наставника донецкого "Шахтера" Мирча Луческу главным тренером футбольного клуба "Динамо". Кроме того, болельщики призвали сотрудников столичного клуба написать заявления об увольнении. Соответствующее заявление было опубликовано на странице ультрас в Facebook в четверг, 23 июля.

"Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" - это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой", - говорится в заявлении футбольных фанатов.

Также они обратились к работникам киевского футбольного клуба. "На данный момент мы обращаемся ко всем работникам "Динамо" Киев, у которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуаций - написать заявления на увольнение. Всех болельщиков, кто переживает за "Динамо" так же, как и мы, просим следить за сообщениями нашего сообщества - акции протеста не заставят себя долго ждать. Суркисы - отъе*итесь от Динамо!", - резюмировали ультрас.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире