Политика Европарламент раскритиковал договоренности лидеров ЕС об антикризисном бюджете

2020-07-24 13:11 327
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Европарламент раскритиковал договоренности лидеров ЕС о семилетнем антикризисном бюджете. Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом по итогам саммита ЕС. Резолюция была принята 465 голосами "за", 150 - "против". Воздержались 67 европейских депутатов.

В документе говорится, что сокращения в бюджете идут вразрез с целями Евросоюза. Предлагаемые сокращения программ и исследований в сфере здравоохранения "опасны в контексте глобальной пандемии". Сокращения в сфере образования, цифровой модернизации и инноваций "ставят под угрозу будущее европейцев следующего поколения".

Также планируемые сокращения программ, поддерживающих "зеленый переход" регионов, зависящих от углеводородных источников энергии, противоречат "зеленому курсу" ЕС.

Сокращения в сфере предоставления убежища, миграции и управления границами "ставят под угрозу позиции ЕС во все более нестабильном и неопределенном мире", перечислили парламентарии недостатки проекта бюджета.

Европарламент также счел, что европейские лидеры "не смогли решить вопрос о погашении затрат по инструменту восстановления". По их мнению, "только создание новых собственных ресурсов может помочь погасить долг ЕС, защищая при этом бюджет ЕС и ослабляя фискальное давление на национальные казначейства и граждан союза".

В резолюции выражено сожаление в связи с тем, что "Европейский совет значительно ослабил усилия (Европейской) комиссии и парламента по поддержанию верховенства закона, основных прав и демократии в рамках многолетнего финансового плана и инструмента восстановления Next Generation EU".

Евродепутаты также недовольны согласованными на саммите ЕС скидками по взносам в бюджет для Австрии, Дании, Германии, Нидерландов и Швеции. Они высказались за их скорейшее прекращение.

Кроме того, Европарламент "выражает сожаление по поводу сокращений, направленных на программы, ориентированные на будущее, как в многолетнем финансовом плане на 2021-2027 годы, так и в Next Generation EU". Он считает, что "это подорвет основы устойчивого восстановления", а семилетний бюджет "не является ни жизнеспособным, ни приемлемым".

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