Политика Зеркальный шаг: Китай потребовал немедленного закрытия генконсульства США

2020-07-24 11:42 291
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Власти Китая потребовали закрытия генконсульства США в городе Чэнду провинции Сычуань, ответит таким образом на закрытие китайского консульства в Хьюстоне.

Известно, что Пекин уже уведомил американское посольство, что Китай решил "отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду", а также "выдвинул конкретные требования" к консульству "прекратить любую деятельность и мероприятия".

По данным МИД Китая, требование является законным и необходимым ответом, соответствующим международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практики, а ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне.

При этом особо подчеркивается, что Китай не хотел бы видеть такую ситуацию в отношениях Пекина и Вашингтона, которая возникла в настоящий момент, "ответственность полностью лежит на США".

"Мы вновь призываем США отменить соответствующее ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации двусторонних межгосударственных отношений", - добавили в китайском МИД.

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