Коронавирус Украина почти поставила новый антирекорд по коронавирусу

2020-07-25 11:30 522
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За минувшие сутки, 24 июля, в Украине обнаружили 1106 новых случаев заражения COVID-19. До повторения антирекорда не хватило 3-х случаев.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Украина сейчас".

Всего по состоянию на 9:00 25 июля в Украине выявлены 63929 случаев коронавирусной болезни. За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 1590 человек, из них за прошедшие сутки умерли 19 украинцев.

Преодолели болезнь 35497 человек. За прошедшие сутки выздоровели 611 пациентов.

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