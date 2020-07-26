Коронавирус У Зеленского обсудили вопрос вакцины от COVID-19

2020-07-26 10:00 216
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Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину, отметил Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский настаивает, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут закупить вакцину против COVID-19, как только она появится на фармацевтическом рынке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 25 июля.

Указано, что сегодня президент провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и меры по предотвращению распространения коронавируса.

Зеленский поинтересовался продвижением своей задачи по пребыванию Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди", – сказал президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский пообещал 1 млн долларов за разработку вакцины от коронавируса в Украине.

Однако позже главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина не будет разрабатывать собственную вакцину от коронавируса, потому что не имеет необходимого оборудования.

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