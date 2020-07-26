Политика Дополнительный контроль: как готовятся к прекращению огня на Донбассе с 27 июля

2020-07-26 13:30 372

Соблюдение режима прекращения огня на линии разграничения на Донбассе, о котором договорились во время заседания Трехсторонней контактной группы, будут контролировать специально командированные для этого военные.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

"Начиная с 00.01 27 июля, на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", - сказано в сообщении .

Присутствие специальных "контролеров" позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. Кроме того, дополнительный контроль не лишит украинских воинов возможности самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН.

Согласно сообщению, следить за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения смогут также корреспонденты СМИ.

"С целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ. Также штаб операции возобновляет практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя", - заявили в штабе ООС, отметив, что осознают возможность провокационных действий противника с целью сорвать перемирие.

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