Гривна внезапно даст доллару отпор, НБУ обновил курс валют: чего ждать в обменниках

Курс валют в Украине 26 июля застынет перед грандиозным падением, гривна будет просто беспощадна
Об этом сообщает Politeka.
Так, сегодня доллар застынет, однако уже в понедельник резко обвалится на 11,9 гривны.
Евро также решит сдать позиции, хотя и минимально: торги в понедельник начнутся с -1,2 гривен.
Курс валют в Украине на 26 июля:
100 долларов — 2787,79 грн;
100 евро — 3223,66 грн.
Российский рубль сегодня можно будет приобрести, согласно данным Национального банка Украины, за 39 копеек.
Как известно, Украина должна получить от Европейского Союза макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.
И как утверждает премьер-министр Денис Шмыгаль, выделение Украине транша никак не повлияет на национальную валюту и курс доллара.