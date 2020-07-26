Экономика Гривна внезапно даст доллару отпор, НБУ обновил курс валют: чего ждать в обменниках

2020-07-26 11:30 117
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Курс валют в Украине 26 июля застынет перед грандиозным падением, гривна будет просто беспощадна

Об этом сообщает Politeka.

Так, сегодня доллар застынет, однако уже в понедельник резко обвалится на 11,9 гривны.

Евро также решит сдать позиции, хотя и минимально: торги в понедельник начнутся с -1,2 гривен.

Курс валют в Украине на 26 июля:

100 долларов — 2787,79 грн;

100 евро — 3223,66 грн.

Российский рубль сегодня можно будет приобрести, согласно данным Национального банка Украины, за 39 копеек.

 До этого мы писали о том, что в Кабмине раскрыли, как выделение Украине нового транша повлияет на курс доллара в стране. Об этом во время брифинга в Брюсселе рассказал глава правительства Денис Шмыгаль.

Как известно, Украина должна получить от Европейского Союза макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

И как утверждает премьер-министр Денис Шмыгаль, выделение Украине транша никак не повлияет на национальную валюту и курс доллара.

 «Предоставление макрофинансовой помощи никоим образом не повлияет на курс доллара. Ситуация остается стабильной», — успокоил глава Кабмина.
 
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