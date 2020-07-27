Спорт Ювентус в 36-й раз в своей истории выиграл чемпионат Италии

2020-07-27 15:45 198
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Туринский "Ювентус" обыграл "Сампдорию" и в 36-й раз в своей истории выиграл чемпионат Италии. Причем судетто отправляется в Турин уже девятый год подряд.

"Я сказал им, что раз уж вы выиграли титул со мной, а я ни разу ничего не выигрывал, значит, вы действительно хороши.

Когда в первый день я зашел в раздевалку, я знал, что в команде есть топ-игроки. Спустя какое-то время я уже понимал, что здесь отличные парни, на которых можно положиться", - прокомментировал победу тренер "Юве" Маурицио Сарри.

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