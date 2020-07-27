Коронавирус Вакцину от коронавируса в Индии уже начали испытывать на людях

2020-07-28 09:11 291

Всеиндийский институт медицинских наук, ведущая учебная больница в столице Нью-Дели, сообщает о том, что в пятницу была введена первая доза пробной вакцины COVID-19.

Как сообщает AP, вакцина Коваксин входит в число почти двух десятков, которые сейчас проходят испытания на людях во всем мире.

AIIMS входит в число 12 мест, отобранных Индийским советом по медицинским исследованиям для проведения двухфазных рандомизированных плацебо-контролируемых клинических испытаний Коваксины.

По данным ВОЗ, массовое применение вакцины станет возможным в 2021 году.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире