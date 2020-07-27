Коронавирус Коронавирус выявили у всех жильцов общежития КПИ

2020-07-27 16:30 213
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Также на совещании президента, правительства и правоохранительных органов отметили рост заболеваемости.

Президент Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр главы государства в понедельник, 27 июля.

Зеленскому сообщили, что в стране зафиксированы отдельные вспышки.

"В частности, в НТУУ КПИ выявлено 152 случая заражения. Из-за вспышки в Свято-Феодосиевском монастыре на его территории, а также в общежитии университета проводят дезинфекцию. Основные христианские конфессии через эпидемическую ситуацию отказались от крестного хода ко Дню Крещения Руси. В Министерстве внутренних дел сообщили, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у 52 из 152 курсантов общежития КПИ.

Президент отметил, что сегодня ответственность за здоровье украинцев лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе.

"Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 000 человек.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили 807 новых случаев заражения коронавирусом.

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