Коронавирус За сутки в Украине зафиксированы 919 новых случаев заражения коронавирусом

2020-07-28 12:15 75
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По состоянию на 28 июля в Украине зафиксировано 66 575 случаев заражения коронавирусом. За сутки Covid-19 подтвердили у 919 человек.

По данным СНБО Украины, с начала эпидемии коронавируса в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1629 человек, из них 13 – за последние сутки.

При этом 36 744 (за сутки +622) пациента уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано во Львовской области - 147,  Киеве - 110 и Ивано-Франковской области - 103.

Напомним, Украина попала в тройку стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

  • Винницкая область - 2627 (+38)
  • Волынская область - 3648 (32)
  • Днепропетровская область - 1334 (+4)
  • Донецкая область - 852 (+2)
  • Житомирская область - 1744 (+21)
  • Закарпатская область - 4940 (+66)
  • Запорожская область - 753 (+3)
  • Ивано-Франковская область - 4224 (+103)
  • Кировоградская область - 697 (+2)
  • Киев - 7800 (+110)
  • Киевская область - 3590 (+42)
  • Львовская область - 9099 (+147)
  • Луганская область - 121 (1)
  • Николаевская область - 562 (+3)
  • Одесская область - 3031 (+71)
  • Полтавская область - 401 (7)
  • Ровенская область - 5784 (+83)
  • Сумская область - 454 (+9)
  • Тернопольская область - 2822 (+49)
  • Харьковская область - 3478 (+47)
  • Херсонская область - 221 (1)
  • Хмельницкая область - 1069 (10)
  • Черновицкая область - 5692 (+58)
  • Черкасская область - 906 (+4)
  • Черниговская область - 726 (+6)

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