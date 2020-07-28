За сутки в Украине зафиксированы 919 новых случаев заражения коронавирусом
2020-07-28 12:15 75
По состоянию на 28 июля в Украине зафиксировано 66 575 случаев заражения коронавирусом. За сутки Covid-19 подтвердили у 919 человек.
По данным СНБО Украины, с начала эпидемии коронавируса в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1629 человек, из них 13 – за последние сутки.
При этом 36 744 (за сутки +622) пациента уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано во Львовской области - 147, Киеве - 110 и Ивано-Франковской области - 103.
Напомним, Украина попала в тройку стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:
- Винницкая область - 2627 (+38)
- Волынская область - 3648 (32)
- Днепропетровская область - 1334 (+4)
- Донецкая область - 852 (+2)
- Житомирская область - 1744 (+21)
- Закарпатская область - 4940 (+66)
- Запорожская область - 753 (+3)
- Ивано-Франковская область - 4224 (+103)
- Кировоградская область - 697 (+2)
- Киев - 7800 (+110)
- Киевская область - 3590 (+42)
- Львовская область - 9099 (+147)
- Луганская область - 121 (1)
- Николаевская область - 562 (+3)
- Одесская область - 3031 (+71)
- Полтавская область - 401 (7)
- Ровенская область - 5784 (+83)
- Сумская область - 454 (+9)
- Тернопольская область - 2822 (+49)
- Харьковская область - 3478 (+47)
- Херсонская область - 221 (1)
- Хмельницкая область - 1069 (10)
- Черновицкая область - 5692 (+58)
- Черкасская область - 906 (+4)
- Черниговская область - 726 (+6)
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