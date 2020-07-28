Коронавирус За сутки в Украине зафиксированы 919 новых случаев заражения коронавирусом

2020-07-28 12:15 75

По состоянию на 28 июля в Украине зафиксировано 66 575 случаев заражения коронавирусом. За сутки Covid-19 подтвердили у 919 человек.

По данным СНБО Украины, с начала эпидемии коронавируса в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1629 человек, из них 13 – за последние сутки.

При этом 36 744 (за сутки +622) пациента уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано во Львовской области - 147, Киеве - 110 и Ивано-Франковской области - 103.

Напомним, Украина попала в тройку стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

Винницкая область - 2627 (+38)

Волынская область - 3648 (32)

Днепропетровская область - 1334 (+4)

Донецкая область - 852 (+2)

Житомирская область - 1744 (+21)

Закарпатская область - 4940 (+66)

Запорожская область - 753 (+3)

Ивано-Франковская область - 4224 (+103)

Кировоградская область - 697 (+2)

Киев - 7800 (+110)

Киевская область - 3590 (+42)

Львовская область - 9099 (+147)

Луганская область - 121 (1)

Николаевская область - 562 (+3)

Одесская область - 3031 (+71)

Полтавская область - 401 (7)

Ровенская область - 5784 (+83)

Сумская область - 454 (+9)

Тернопольская область - 2822 (+49)

Харьковская область - 3478 (+47)

Херсонская область - 221 (1)

Хмельницкая область - 1069 (10)

Черновицкая область - 5692 (+58)

Черкасская область - 906 (+4)

Черниговская область - 726 (+6)

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