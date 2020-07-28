Спорт Динамо выступило с официальным заявлением по поводу Луческу

2020-07-28 17:00 282
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Румынские СМИ опубликовали информацию о том, что Мирча Луческу покинул киевское Динамо. При этом они привели слова Мистера о том, что он не может работать во враждебной атмосфере, создаваемой ультрас клуба.

Сегодня Динамо выступило с официальным заявлением по этому поводу, подтвердив вчерашние слова Игоря Суркиса: Мирча Луческу остается.

"На страницы румынской прессы попал текст письма, которое Мирча Луческу адресовал лично Игорю Суркису еще в минувшую субботу, 25 июля", — говорится в заявлении клуба.

"Сопровождая электронное послание телефонным звонком, г-н Луческу акцентировал в разговоре с президентом Динамо на том, что не хотел бы своим присутствием в команде создать какие-либо проблемы семье Суркисов. Поэтому, находясь под неизгладимым впечатлением от реакции части киевских болельщиков и СМИ в связи с его приглашением в Динамо, Мирча вынужден был поделится с Игорем Михайловичем некоторыми сомнениями".

"Кроме задушевной беседы, Игорь Суркис в тот же день ответил г-ну Луческу таким же личным посланием в эпистолярном жанре. На что, в свою очередь, Мирча тоже письменно заверил президента Динамо в том, что он готов принять этот вызов и приступить к работе уже во вторник, 28 июля".

Первая команда Динамо соберется на базе 30 июля, чтобы начать подготовку к новому сезону. Примечательно, что вингер Бенито отказался от отпуска и работает над своими физическими кондициями уже сейчас, занимаясь с молодежной командой клуба.

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