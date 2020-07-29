Коронавирус В Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев Covid-19

2020-07-29 12:43 165
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По состоянию на 29 июля в Украине зафиксировано 67 597 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За сутки Covid-19 диагностировали у 1022 человек.

По данным СНБО, с начала эпидемии коронавируса в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1650 человек, из них 21 – за последние сутки. Однако 37 394 (за сутки +650) пациента уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано во Львовской области - 149, в городе Киеве - 132 и в Ивано-Франковской обл. - 118.

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