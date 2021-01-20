Мир Юристы убедили Трампа больше не играть с законом и не объявлять о помиловании самого себя

2021-01-20 09:38 49

Президента США Дональда Трампа уговорили не объявлять о помиловании самого себя его юристы, сообщает CNN.

Объявление Трампом о помиловании самого себя может считаться косвенным подтверждением его вины, посчитал юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне.

Аналогичное мнение выразил адвокат Эрик Хершманн, входивший в защиту Трампа во время первой процедуры импичмента, по итогам которой Трампа оправдали.

Адвокаты настояли на том, чтобы Трамп отказался от объявления о досрочном помиловании ряда конгрессменов-республиканцев, участвовавших 6 января в митинге в его поддержку.

Напомним, ранее Трамп в последний раз обратился к нации, перечислил достижения, которыми он гордится.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире