Оборотень в погонах: Руслан Бирюков хочет вернуться к кормушке на должности Прокурора Одесской области

Одесская область осталась без прокурора и на это лакомое место как на мед
слетаются разные шершни.
Согласно информации наших источников, это действительно удивительно, но
факт - Руслан Бирюков хочет получить вакантную должность Одесского
областного прокурора. Ныне он трудится начальником Депортамента ГБР
Украины и во всю заливает басни Офису Президента отсырел
профессионализме, честности и незаменимости!
В связи с таким ярым желанием, мы решили напомнить людям, кем на
самом деле является Руслан Бирюков!
Бирюков известен в Одессе по ряду скандалов, где без оснований заводили
уголовные дела и по несколько кругов зарабатывали на «решении вопроса»,
незаконном изъятии у людей драгоценных вещей, денег и имущества
которые даже не были фигурантами и ещё циклом ситуаций из ряда вон
выходящих.
А теперь по порядку.
Бирюков успел накопить не только деньги 400000 грн, 12100 долларов США,
5400 евро, а также миллионное состояние незадекларированных средств но
и целую кучу уголовных производств, фигурантом, который выступает
собственной персоной.
В частности, в 2010 году Бирюков причастен к хищению НДС вместе с
Любовью Ивченко и тогдашним прокурором Суворовского района Олегом
Касьяненко. По данному поводу он проходил фигурантом в уголовном деле
ГПУ но чудом откупился , а госпожа Ивченко говорят уже на том свете и не
сможет дать показания! Эта «веселая» кампания также «крышевала» врезки
в нефтепровод и хищением нефтепродуктов кампании ЗАО «Синтез ойл» и
ОАО «Лукойл». Стоимость похищенной сырой нефти ЗАО «Синтез ойл» около
5 миллионов долларов США.
За годы работы в Одессе Руслан Бюриков не терял зря времени и установил
тесные дружеские отношения с «главным контрабандистом страны» –
Вадимом Альпериным. В мире он известен благодаря печальным событиям
на судне «Фаина», а также благодаря истории с захватом судна «Этель».
С такими «темными» связями зарабатывать на честных одесситах еще
проще. Старший товарищ и подскажет, и направит, и «поможет».
Но это не весь послужной список «нужных» и сомнительных связей
Бирюкова.
Среди дружественных связей Руслана также известный народный депутат
Украины VIII созыва от Блока Петра Порошенко – Винник Иван. Он работает
секретарем Комитета по Нацбезопасности и обороне. И самое главное, Иван
Винник спонсирует абсолютно все начинания Руслана Бирюкова.
Конечно, Руслан Бирюков, не может обойти тему политики, слишком
сладкий вкус власти и денег. Поэтому он готов поддерживать любые
«политические силы», если увидит в них перспективу собственного
карьерного роста и максимального материального обогащения.
Среди сотрудников известен как диктатор, поскольку склонен к
тоталитарным методам управления.
Бирюков Руслан непосредственно занимался сбором денег с лиц,
осуществляющих экспертно-импортных операций в порту Одессы в 2010
году, порту Ильичевска и постоянно выполнял поручения бывшего
руководителя УБОП, не связанные со служебными обязанностями.
Также Бирюков вместе с Иваном Винником, будучи его доверенным лицом,
по надуманным мотивам и уголовным делам, которые поднимались по
материалам УБОП, получали постановления о проведении следственных
действий (обысков, выемок и т.п.) в конвертационных центрах г. Одессы,
таким образом, оказывал давление на владельцев указанных центров и
заставлял последних ежемесячно платить денежное вознаграждение в
размере 5000 долларов США за то, чтобы их не привлекли к уголовной
ответственности.
Информацию о конвертационных центрах г. Одессы Бирюков получал
оперативным путем, в том числе используя сведения, которые он получил,
реализуя возникший налоговый кредит (налоговым ямам) от созданного им
предприятия, проводившего операции по импорту товаров народного
потребления. Вместе с оформлением и растаможкой товара, Бирюков Р.М.
иногда «кидал» клиентов (преимущественно одноразовых, незнакомых лиц
китайской национальности) по следующей схеме: когда незнакомый китаец
предлагал коносаменты на товар (для проведения растаможивания груза),
от него в первый раз получали документы, выполняли растаможку и
оформлеля груз ниже себестоимости этих работ, тем самым привлекая
китайца предоставить новую, более дорогую партию товара. Когда китаец
появлялся второй раз и оказывал при этом уже несколько коносаментов на
груз (в большинстве коносаменты на груз на представителя), документы
принимались якобы на обработку, а в отношении китайца проводились
мероприятия по депортации (основная часть представителей КНР -
нелегалы). Груз присваивался и в дальнейшем реализовывался оптом на
территории промрынка "7 км". Во время совместной деятельности в этом
направлении, в конце 2012 года между Бирюковым Р.М. и другими
работниками УБОП ГУМВД Украины в Одесской области, возникли
недоразумения относительно распределения незаконно полученных ими
средств, что привело к конфликту с непосредственным руководителем -
Бирюковым Р.М., который присваивал большинство денежных средств и
использовал их на содержание команды КВН "Одесские мансы» как в
принципе и познакомился с командой «квартала» и через них сейчас и
рвётся на поклон к Гаранту!
Разве такого прокурора Одесской области заслужила Жемчужина у моря?