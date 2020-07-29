Детали Оборотень в погонах: Руслан Бирюков хочет вернуться к кормушке на должности Прокурора Одесской области

2020-07-29 11:36 258

Одесская область осталась без прокурора и на это лакомое место как на мед

слетаются разные шершни.

Согласно информации наших источников, это действительно удивительно, но

факт - Руслан Бирюков хочет получить вакантную должность Одесского

областного прокурора. Ныне он трудится начальником Депортамента ГБР

Украины и во всю заливает басни Офису Президента отсырел

профессионализме, честности и незаменимости!

В связи с таким ярым желанием, мы решили напомнить людям, кем на

самом деле является Руслан Бирюков!

Бирюков известен в Одессе по ряду скандалов, где без оснований заводили

уголовные дела и по несколько кругов зарабатывали на «решении вопроса»,

незаконном изъятии у людей драгоценных вещей, денег и имущества

которые даже не были фигурантами и ещё циклом ситуаций из ряда вон

выходящих.

А теперь по порядку.

Бирюков успел накопить не только деньги 400000 грн, 12100 долларов США,

5400 евро, а также миллионное состояние незадекларированных средств но

и целую кучу уголовных производств, фигурантом, который выступает

собственной персоной.

В частности, в 2010 году Бирюков причастен к хищению НДС вместе с

Любовью Ивченко и тогдашним прокурором Суворовского района Олегом

Касьяненко. По данному поводу он проходил фигурантом в уголовном деле

ГПУ но чудом откупился , а госпожа Ивченко говорят уже на том свете и не

сможет дать показания! Эта «веселая» кампания также «крышевала» врезки

в нефтепровод и хищением нефтепродуктов кампании ЗАО «Синтез ойл» и

ОАО «Лукойл». Стоимость похищенной сырой нефти ЗАО «Синтез ойл» около

5 миллионов долларов США.

За годы работы в Одессе Руслан Бюриков не терял зря времени и установил

тесные дружеские отношения с «главным контрабандистом страны» –

Вадимом Альпериным. В мире он известен благодаря печальным событиям

на судне «Фаина», а также благодаря истории с захватом судна «Этель».

С такими «темными» связями зарабатывать на честных одесситах еще

проще. Старший товарищ и подскажет, и направит, и «поможет».

Но это не весь послужной список «нужных» и сомнительных связей

Бирюкова.

Среди дружественных связей Руслана также известный народный депутат

Украины VIII созыва от Блока Петра Порошенко – Винник Иван. Он работает

секретарем Комитета по Нацбезопасности и обороне. И самое главное, Иван

Винник спонсирует абсолютно все начинания Руслана Бирюкова.

Конечно, Руслан Бирюков, не может обойти тему политики, слишком

сладкий вкус власти и денег. Поэтому он готов поддерживать любые

«политические силы», если увидит в них перспективу собственного

карьерного роста и максимального материального обогащения.

Среди сотрудников известен как диктатор, поскольку склонен к

тоталитарным методам управления.

Бирюков Руслан непосредственно занимался сбором денег с лиц,

осуществляющих экспертно-импортных операций в порту Одессы в 2010

году, порту Ильичевска и постоянно выполнял поручения бывшего

руководителя УБОП, не связанные со служебными обязанностями.

Также Бирюков вместе с Иваном Винником, будучи его доверенным лицом,

по надуманным мотивам и уголовным делам, которые поднимались по

материалам УБОП, получали постановления о проведении следственных

действий (обысков, выемок и т.п.) в конвертационных центрах г. Одессы,

таким образом, оказывал давление на владельцев указанных центров и

заставлял последних ежемесячно платить денежное вознаграждение в

размере 5000 долларов США за то, чтобы их не привлекли к уголовной

ответственности.

Информацию о конвертационных центрах г. Одессы Бирюков получал

оперативным путем, в том числе используя сведения, которые он получил,

реализуя возникший налоговый кредит (налоговым ямам) от созданного им

предприятия, проводившего операции по импорту товаров народного

потребления. Вместе с оформлением и растаможкой товара, Бирюков Р.М.

иногда «кидал» клиентов (преимущественно одноразовых, незнакомых лиц

китайской национальности) по следующей схеме: когда незнакомый китаец

предлагал коносаменты на товар (для проведения растаможивания груза),

от него в первый раз получали документы, выполняли растаможку и

оформлеля груз ниже себестоимости этих работ, тем самым привлекая

китайца предоставить новую, более дорогую партию товара. Когда китаец

появлялся второй раз и оказывал при этом уже несколько коносаментов на

груз (в большинстве коносаменты на груз на представителя), документы

принимались якобы на обработку, а в отношении китайца проводились

мероприятия по депортации (основная часть представителей КНР -

нелегалы). Груз присваивался и в дальнейшем реализовывался оптом на

территории промрынка "7 км". Во время совместной деятельности в этом

направлении, в конце 2012 года между Бирюковым Р.М. и другими

работниками УБОП ГУМВД Украины в Одесской области, возникли

недоразумения относительно распределения незаконно полученных ими

средств, что привело к конфликту с непосредственным руководителем -

Бирюковым Р.М., который присваивал большинство денежных средств и

использовал их на содержание команды КВН "Одесские мансы» как в

принципе и познакомился с командой «квартала» и через них сейчас и

рвётся на поклон к Гаранту!

Разве такого прокурора Одесской области заслужила Жемчужина у моря?