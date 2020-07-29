Коронавирус Украина с 1 августа будет делить страны на «красную» и «зеленую» зоны по новым правилам

2020-07-29 18:00 324

Украина с 1 августа изменит критерии определения других стран в «красную» или «зеленую» зоны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 29 июля, сообщает Хвиля.

Информация о ситуации с коронавирусом в каждой отдельной стране будет обновляться один раз в неделю, тогда как на сегодняшний день – один раз в три дня.

«С 1 августа у нас начинают действовать новые правила. Относительно приезда из-за границы, с 1 августа статистика будет обновляться раз в 7 дней», - сказал Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что будут изменены показатели: если сегодня измеряется количество активных больных в той или иной стране, то с 1 августа вводятся два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к «красной» зоне.

«Первый показатель – прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель – процент (больных) в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%. По этим двум показателям мы будем это измерять и раз в 7 дней составлять перечень стран, чтобы более прогнозируемо и более понятно было для наших граждан пересечение границы», - рассказал Максим Степанов.

Напомним, по в Украине за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1022 новых случая коронавирусной инфекции. За сутки зафиксирован 21 летальный случай, всего с начала пандемии COVID-19 скончались 1650 украинцев. Выздоровели за сутки 650 человек, с начала пандемии коронавирусной инфекции – 37 394 человека. Всего за время пандемии в Украине зарегистрировано 67 597 случаев коронавируса. По состоянию на 29 июля болеют 28 553 украинца.

Как сообщала «Хвиля», правительство Болгарии приняло решение об ужесточении правил въезда на территорию страны для украинских граждан. С 30 июля граждане Украины могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа.

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