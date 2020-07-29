Украинцам показали доступные страны для отдыха: список

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, в какие страны могут полететь украинцы на отдых в условиях пандемии коронавируса.
Министр опубликовал список стран в своем Телеграм.
По словам Криклия, украинцы могут летать на отдых в Болгарию, Турцию, Египет, Албанию, Черногорию, а также Хорватию.
В Хорватию можно въехать при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не больше, чем за 48 часов. Вернуться из этой страны можно без ограничений.
Турцию, Египет и Албанию украинцы могут посещать и возвращаться назад без ограничений.
А вот по возвращении из Черногории нужно пройти обязательную 14-дневную обсервацию/самоизоляцию.