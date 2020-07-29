Коронавирус Украинцам показали доступные страны для отдыха: список

2020-07-29 19:00 180

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, в какие страны могут полететь украинцы на отдых в условиях пандемии коронавируса.

Министр опубликовал список стран в своем Телеграм.

По словам Криклия, украинцы могут летать на отдых в Болгарию, Турцию, Египет, Албанию, Черногорию, а также Хорватию.

Таким образом, украинцы могут путешествовать в Болгарию при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до прибытия.

В Хорватию можно въехать при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не больше, чем за 48 часов. Вернуться из этой страны можно без ограничений.

Турцию, Египет и Албанию украинцы могут посещать и возвращаться назад без ограничений.

А вот по возвращении из Черногории нужно пройти обязательную 14-дневную обсервацию/самоизоляцию.

Криклий также отметил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. При этом он напомнил, что в «Борисполе», Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования.

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