Спорт Стало известно, когда Динамо представит Луческу в качестве главного тренера

2020-07-29 20:30 348

Завтра Мирча Луческу будет официально представлен в качестве главного тренера Динамо. Официальный сайт столичного клуба сообщил, что из-за карантинных ограничений, представители медиа смогут пообщаться с Мистером в формате онлайн-конференции.

Вчера Луческу прилетел в Киев, чтобы приступить к работе в новой команде. Наставник посетил матч молодежной команды Динамо и возложил цветы у памятника Валерию Лобановскому.

Напомним, 23 июля Динамо объявило о назначении румынского специалиста на должность наставника команды. Затем Gazeta Sporturilor опубликовала информацию о том, что Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо спустя 4 дня с момента назначения. Позже президент клуба Игорь Суркис категорически опроверг информацию румынских СМИ об отставке Луческу.

Cезон 2019/20 Динамо завершило на втором месте турнирной таблицы. В последнем туре киевляне едва не упустили серебро, проиграв Колосу (0:2).

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