Коронавирус В Украине установлен новый антирекорд по заражению COVID-19 - самые опасные области и города

2020-07-30 10:12 291

За минувшие сутки выявили 1197 новых случаев заражения коронавирусом. По данным МОЗ, рост числа инфицированных отмечается уже третий день подряд. В лидерах по количеству новых случаев Киев, Львовская и Ровенская области.

В Украине за сутки зафиксировано 1197 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это абсолютный антирекорд. Общее число инфицированных достигло 68 794.

По данным МОЗ, рост новых случаев COVID-19 продолжается третьи сутки подряд. Накануне сообщалось о 1022 заболевших. Больше всего инфицированных выявили в Киеве (199), Львовской области (131) и Ровенской области (105).

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

Винницкая область - 2698 (+38)

Волынская область - 3735 (41)

Днепропетровская область - 1394 (30)

Донецкая область - 865 (+4) *

Житомирская область - 1807 (+43)

Закарпатская область - 5078 (+70)

Запорожская область - 779 (+12)

Ивано-Франковская область - 4446 (+104)

Кировоградская область - 703 (+5)

Киев - 8131 (+199)

Киевская область - 3672 (+43)

Львовская область - 9397 (+131)

Луганская область - 122 (0) *

Николаевская область - 578 (15)

Одесская область - 3150 (+46)

Полтавская область - 431 (+17)

Ровенская область - 5942 (+105)

Сумская область - 484 (+17)

Тернопольская область - 2922 (+70)

Харьковская область - 3626 (+70)

Херсонская область - 224 (0)

Хмельницкая область - 1109 (+23)

Черновицкая область - 5812 (+61)

Черкасская область - 919 (+9)

Черниговская область - 789 (+44)

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

Напомним, Украина попала в тройку стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.

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