В Украине установлен новый антирекорд по заражению COVID-19 - самые опасные области и города

За минувшие сутки выявили 1197 новых случаев заражения коронавирусом. По данным МОЗ, рост числа инфицированных отмечается уже третий день подряд. В лидерах по количеству новых случаев Киев, Львовская и Ровенская области.
В Украине за сутки зафиксировано 1197 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это абсолютный антирекорд. Общее число инфицированных достигло 68 794.
По данным МОЗ, рост новых случаев COVID-19 продолжается третьи сутки подряд. Накануне сообщалось о 1022 заболевших. Больше всего инфицированных выявили в Киеве (199), Львовской области (131) и Ровенской области (105).
Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:
*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет
Напомним, Украина попала в тройку стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.
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