Коронавирус В Украине установлен новый антирекорд по заражению COVID-19 - самые опасные области и города

2020-07-30 10:12 291
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

За минувшие сутки выявили 1197 новых случаев заражения коронавирусом. По данным МОЗ, рост числа инфицированных отмечается уже третий день подряд. В лидерах по количеству новых случаев Киев, Львовская и Ровенская области.

В Украине за сутки зафиксировано 1197 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это абсолютный антирекорд. Общее число инфицированных достигло 68 794. 

По данным МОЗ, рост новых случаев COVID-19 продолжается третьи сутки подряд. Накануне сообщалось о 1022 заболевших. Больше всего инфицированных выявили в Киеве (199), Львовской области (131) и Ровенской области (105).

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

  • Винницкая область - 2698 (+38)
  • Волынская область - 3735 (41)
  • Днепропетровская область - 1394 (30)
  • Донецкая область - 865 (+4)*
  • Житомирская область - 1807 (+43)
  • Закарпатская область - 5078 (+70)
  • Запорожская область - 779 (+12)
  • Ивано-Франковская область - 4446 (+104)
  • Кировоградская область - 703 (+5)
  • Киев - 8131 (+199)
  • Киевская область - 3672 (+43)
  • Львовская область - 9397 (+131)
  • Луганская область - 122 (0)*
  • Николаевская область - 578 (15)
  • Одесская область - 3150 (+46)
  • Полтавская область - 431 (+17)
  • Ровенская область - 5942 (+105)
  • Сумская область - 484 (+17)
  • Тернопольская область - 2922 (+70)
  • Харьковская область - 3626 (+70)
  • Херсонская область - 224 (0)
  • Хмельницкая область - 1109 (+23)
  • Черновицкая область - 5812 (+61)
  • Черкасская область - 919 (+9)
  • Черниговская область - 789 (+44)

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

Напомним, Украина попала в тройку стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Вспышка COVID в общежитии Киевского Политеха - столица побила антирекорд

2020-07-30 12:41 57

КАРТА Сегодня в Украине ожидаются дожди с грозами, но жара не спадет

2020-07-30 12:15 111

Житель Тернопольской области уже в третий раз заразился коронавирусом

2020-07-30 10:39 231

Блэкаут: из-за дождя обесточены более полусотни населенных пунктов

2020-07-30 09:38 264

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Вспышка COVID в общежитии Киевского Политеха - столица побила антирекорд

2020-07-30 12:41 57

Житель Тернопольской области уже в третий раз заразился коронавирусом

2020-07-30 10:39 231

В Украине установлен новый антирекорд по заражению COVID-19 - самые опасные области и города

2020-07-30 10:12 291

Блэкаут: из-за дождя обесточены более полусотни населенных пунктов

2020-07-30 09:38 264
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Вспышка COVID в общежитии Киевского Политеха - столица побила антирекорд 2020-07-30 12:41 57
Житель Тернопольской области уже в третий раз заразился коронавирусом 2020-07-30 10:39 231
В Украине установлен новый антирекорд по заражению COVID-19 - самые опасные области и города 2020-07-30 10:12 291
Блэкаут: из-за дождя обесточены более полусотни населенных пунктов 2020-07-30 09:38 264

Лента

12:41 Вспышка COVID в общежитии Киевского Политеха - столица побила антирекорд
КАРТА 12:15 Сегодня в Украине ожидаются дожди с грозами, но жара не спадет
11:40 Задержание наемников Вагнера: МИД Беларуси вызвал на ковер послов РФ и Украины
11:14 Судей Окружного админсуда Киева вызвали на допрос в НАБУ
10:39 Житель Тернопольской области уже в третий раз заразился коронавирусом
10:12 В Украине установлен новый антирекорд по заражению COVID-19 - самые опасные области и города
09:38 Блэкаут: из-за дождя обесточены более полусотни населенных пунктов
09:11 Во Франции строят первый в истории полностью безопасный ядерный реактор
ПОЛНЫЙ СПИСОК 08:37 ВНО-2020: Определены минимальные баллы для разных специальностей в вузах
08:12 В СНБО пояснили, как Украина будет реагировать на обстрелы и потери на Донбассе