Политика Официальный Киев хочет привлечь к переговорам по Донбассу Британию и США

2020-07-30 15:14 240

Великобританию и США, как подписантов Будапештского меморандума, нужно привлечь к переговорному процессу по оккупированным территориям. Такую идею выразил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "НВ".

"Я отношусь положительно к этой идее, потому что существует одна история, о которой начали давно забывать. Это Будапештский меморандум, в котором подписантами в том числе являются Соединенные Штаты и Великобритания. Мне кажется, что как серьезные игроки на международной площадке, как стратегические партнеры Украины, было бы хорошо, если бы они могли присоединиться к переговорам и помочь Украине восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет в тех пределах, которые признаны международно", — отметил Резников.

Напомним, 24 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о финальном этапе формирования концепции международной платформы "Крым - это Украина". Платформа изначально будет иметь консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный.Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что международная площадка по вопросу деоккупации Крыма будет без представителей России. Позднеее, 27 июля, во время визита в Варшаву глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина желает видеть Польшу в качестве участницы предстоящей международной платформе по деоккупации аннексированного Россией Крыма.

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