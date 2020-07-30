Политика Пентагон принял спорное решение по военному контингенту США в Германии

2020-07-30 14:43 213
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Минобороны США увеличило численность военного контингента, который планируется вывести из Германии. Соответствующее заявление сделал министр обороны США Марк Эспер, сообщает CNN.

"Текущий план Европейского командования ВС США (EUCOM) предусматривает перемещение примерно 11 тыс. 900 военнослужащих из Германии, и уменьшение их численности с примерно 36 тыс. до 24 тыс., таким образом, чтобы укрепить НАТО, усилить сдерживание России и соответствовать другим изложенным мною принципам", - сказал Эспер.

Трамп объяснил сокращение численности войск США в ФРГ тем, что Берлин не тратил на оборону для целей НАТО 2% своего ВВП.

"Мы тратим много денег на Германию, они используют нас в торговле, а военных - в вооружении, поэтому мы сокращаем силы. Они там (войска США - ред.), чтобы защитить Европу, они там, чтобы защитить Германию, и Германия должна платить за это. Мы не хотим больше нести ответственность", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Министр обороны признал, что выполнение плана обойдется в миллиарды долларов, а представители его ведомства отметили, что на перебрасывание войск уйдут годы.

План вывода американских войск из Германии, давнего союзника по НАТО, вызвал критику со стороны Демократической и Республиканской партий США. Но администрация Трампа решила продолжить реализацию этого шага.

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