Коронавирус Британия уже заключила договор на покупку 60 млн доз вакцины от коронавируса

2020-07-31 13:16 150

Официальный Лондон подписал соглашение о поставке 60 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, разрабатываемой совместно французской фармакологической корпорацией Sanofi и британской компанией GSK.

Как сообщает британское министерство по делам бизнеса и промстратегии, летом 2021 года будут привиты в первую очередь ведущие борьбу с пандемией медики, работники сферы социального обеспечения и британцы с хроническими заболеваниями.

По словам главы ведомства Алока Шармы, "исключительно важно как можно скорее получить доступ к разнообразным разрабатываемым перспективным вакцинам, таким как GSK и Sanofi, чтобы найти наиболее эффективную для защиты населения и спасения жизней".

Компании Sanofi и GlaxoSmithKline планируют начать клинические испытания вакцины, основанной на технологии рекомбинации ДНК, которая уже применяется при создании антигриппозных вакцин, в сентябре этого года и выпустить ее в продажу в первом полугодии 2021 года.

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