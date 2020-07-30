Политика Первый президент заменил второго: Кравчук стал главой делегации на переговорах по Донбассу

2020-07-30 14:45 237
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Первый президент Украины Леонид Кравчук стал главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом стало известно из его видеообращения, обнародованного Офисом президента Владимира Зеленского.

На этом посту он сменил другого экс-президента - Леонида Кучму.

"Я принял решение, если я смогу – а я хочу этого – что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился", - пояснил свое решение Кравчук.

Напомним, на этой неделе многолетний руководитель украинской делегации в Минске Леонид Кучма во второй раз решил покинуть переговоры.

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Первый президент заменил второго: Кравчук стал главой делегации на переговорах по Донбассу 2020-07-30 14:45 237
Пентагон принял спорное решение по военному контингенту США в Германии 2020-07-30 14:43 213
Задержание наемников Вагнера: МИД Беларуси вызвал на ковер послов РФ и Украины 2020-07-30 11:40 405

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