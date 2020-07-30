Спорт Луческу пообещал раскачать "Динамо" быстрее, чем в свое время "Шахтер"

2020-07-30 17:30 120

Новый главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Мирча Луческу, который ранее тренировал донецкий "Шахтер", рассказал, сколько понадобится времени, чтобы раскачать "Динамо".

Об этом он заявил во время официального его вступления в должность, видео обнародовано на Youtube канале "Динамо".

Сначала Луческу рассказал о своей карьере в предыдущим футбольном клубе. "В "Шахтере" был 12 лет, длинный период. По ступенькам росло, то есть с каждым годом шло улучшение. Не сразу пришел успех и результат. Строили очень медленно, долго", - пояснил он.

По его словам, "Динамо" для этого нужно меньше времени. "Нужно ускорить процесс "роста" игроков, развития. Потому что только этот процесс ускорения даст нам возможность добиться результата и выигрывать. Будьте уверены, что я весь свой опыт огромный, всю свою энергию и силы я буду давать на то, чтобы игра команды соответствовала, чтобы игроки росли и чтобы были результаты", - добавил тренер.

Также он добавил, что именно для этого ускорения и роста команды он пригласил в тренерский штаб бывших игроков "Динамо" Огнена Вукоевича и Олега Гусева.

"Очень мало времени, это раз. Второй момент, самый плохой для нас - это шесть травмированных игроков. Может кто-то из них примкнет к нам через 5-6 дней. Мирча рассчитывал на 22-23 (игрока в составе - Ред.), а сейчас только 17. Это не дает в полной мере начинать подготовку нормально", - рассказал наставник "Динамо".

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