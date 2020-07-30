Коронавирус Стало известно, где в Украине заработают летние лагеря: "в ближайшее время..."

2020-07-30 18:30 228

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов после долгих размышлений установил окончательную дату возобновления работ детских лагерей

В начале августа свою работу должны начать детские лагеря, которые прилегают к территории в пределах допустимой зоны.

Обозначим, что детские оздоровительные процедуры допустимы только после тщательной проверки специальной комиссии, которая будет отвечать за отдельно взятый лагерь.

Помимо этого, правила работы детских лагере будут опубликованы и доведены до автоматизма в самое ближайшее время. Новый регламент должен существенно облегчить работу сотрудникам оздоровительных учреждений.

По заявлению Степанова, открытие детских оздоровительных центров, начиная с 1 августа, будет осуществляеться исключительно в "желтой" и "зеленой" зонах по результатам проверок специализированных комиссий.

Ранее мы писали о том, что если к 1 сентября будет зафиксирован низкий уровень заболеваемости, то учебные заведения будут работать в штатном режиме.

В случае, если эпидемситуация не претерпит изменений, то последует дистационное обучение. В то же время, смешанная форма получения знаний возможна только при наличии среднего (безопасного) уровня заболеваемости по стране.

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