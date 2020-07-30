Коронавирус ЕС обновил список «безопасных» стран для въезда

2020-07-30 21:00 192
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В Европейском Союзе снова пересмотрели список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В частности, в результате второго пересмотра рекомендаций по постепенной отмене временных ограничений для путешествий в ЕС без острой необходимости обновлен список третьих стран, по которым карантин подлежит отмене.

Рекомендациями Совета ЕС предусмотрено, что список этих стран будет и в дальнейшем пересматриваться каждые две недели.

Отталкиваясь от установленного критерия и условий с учетом эпидемиологической ситуации, с 31 июля страны-члены Евросоюза могут постепенно отменять ограничения на внешних границах для Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая, если в КНР на принципах взаимности в ответ отменят ограничения для граждан стран-членов ЕС.

Кроме того, резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС.

Как показывает этот список стран, Беларусь не была внесена в рекомендацию об отмене запрета на въезд, и поэтому граждане нашей страны минимум еще две недели не смогут свободно путешествовать по Европе.

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