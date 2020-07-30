Политика Перемирие на Донбассе: в МИД РФ заявили, что режим соблюдается

2020-07-30 21:30 165

Перемирие на Донбассе. которое вступило в силу с 27 июля, соблюдается. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел России Алексей Зайцев, пишет ТАСС.

"По имеющейся информации, перемирие на линии разграничения пока в целом соблюдается", - отметил российский дипломат.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Москве рассчитывают, что "установившийся режим тишины будет сохраняться и впредь, что позволит с большей эффективностью решать другие вопросы в рамках процесса урегулирования внутриукраинского конфликта, в первую очередь касающиеся политических аспектов Минских соглашений".

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