Коронавирус Число зараженных COVID в Украине быстро приближается к 70 тыс - ситуация по областям

2020-07-31 11:10 222

За минувшие 24 часа в стране выявлено 1090 новых случаев заражения COVID. Общее число инфицированных достигло 69 884. По данным МОЗ, впервые более тысячи инфицированных выявляют трое суток подряд.

Наибольше число инфицированных за сутки выявили во Львовской области (147), Ивано-Франковской области (111) и Киеве (110).

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

Винницкая область - 2736 (+38)

Волынская область - 3783 (+48)

Днепропетровская область - 1402 (8)

Донецкая область - 881 (+16) *

Житомирская область - 1850 (+43)

Закарпатская область - 5146 (+68)

Запорожская область - 790 (11)

Ивано-Франковская область - 4557 (+111)

Кировоградская область - 703 (+1)

м. Киев - 8241 (+110)

Киевская область - 3716 (+44)

Львовская область - 9526 (+147)

Луганская область - 126 (+4) *

Николаевская область - 590 (+12)

Одесская область - 3214 (+64)

Полтавская область - 440 (+9)

Ровенская область - 6024 (+82)

Сумская область - 485 (+1)

Тернопольская область - 2976 (+54)

Харьковская область - 3711 (85)

Херсонская область - 227 (+3)

Хмельницкая область - 1138 (+29)

Черновицкая область - 5875 (+63)

Черкасская область - 924 (+5)

Черниговская область - 823 (+34)

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

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