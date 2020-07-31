Политика Кто не работает: Обнародован новый список прогульщиков в Верховной Раде

2020-07-31 21:36 168

Комитет избирателей Украины проанализировал посещение народными депутатами, парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады в июле 2020 и назвал главных прогульщиков.

Меньше всех в июле в Раде работали депутаты группы За будущее и представители партии Оппозиционная платформа - За жизнь. В среднем на заседаниях Совета были зарегистрированы только 59% депутатов За будущее и 57% депутатов ОПЗЖ.

От фракции Голос в среднем на заседаниях присутствовали 63% депутатов.

От ВО Батькивщина - в среднем на заседаниях присутствовали 66%.

Выше других показатели посещения у депутатов Слуги Народа, Европейской солидарности и группы Доверие. В среднем на заседаниях Совета было зарегистрировано 73% депутатов СН, 72% депутатов ЕС и столько же депутатов группы Доверие.

По сравнению с предыдущим месяцем стали чаще посещать заседания Рады депутаты ВО Батькивщина (+ 4%), Слуги Народа (+ 4%) и ЕС (+ 3%). В то же время снизили свою активность депутаты ОПЗЖ (-3%) и Голоса (-1%).

По данным КИУ, в среднем в июле на заседаниях парламента было зарегистрировано 293 народных депутата.

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