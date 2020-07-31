Коронавирус фото От коронавируса умер крупный бизнесмен, политик и давний друг Трампа

2020-07-31 17:29 324

В США умер от коронавируса политик и бизнесмен Герман Кейн, боровшийся за выдвижение в президенты от Республиканской партии в в преддверии выборов 2012 года.

Как сообщает BBC, 74-летний Кейн был госпитализирован в начале июля, после того как у него диагностировали Covid-19.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью своего политического соратника.

"Он был очень особенным человеком ...и, к сожалению, он скончался от того, что называется китайским вирусом", - заявил Трамп, выступая в Белом доме.

По данным "Голоса Америки", у политика была обнаружена после того, как он принял участие в митинге в честь президента в Оклахоме, где многие люди были без масок.

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