Коронавирус фото От коронавируса умер крупный бизнесмен, политик и давний друг Трампа

2020-07-31 17:29 324
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В США умер от коронавируса политик и бизнесмен Герман Кейн, боровшийся за выдвижение в президенты от Республиканской партии в в преддверии выборов 2012 года. 

Как сообщает BBC, 74-летний Кейн был госпитализирован в начале июля, после того как у него диагностировали Covid-19.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью своего политического соратника.

"Он был очень особенным человеком ...и, к сожалению, он скончался от того, что называется китайским вирусом", - заявил Трамп, выступая в Белом доме.

По данным "Голоса Америки", у политика была обнаружена после того, как он принял участие в митинге в честь президента в Оклахоме, где многие люди были без масок.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Трамп пояснил, почему передумал переносить президентские выборы в США

2020-07-31 13:42 381

Житель Тернопольской области уже в третий раз заразился коронавирусом

2020-07-31 09:38 708

Бразилию охватила эпидемия - за сутки от COVID-19 погибли более 1,5 тыс человек

2020-07-30 13:16 528

В Лукьяновском СИЗО Киева произошла вспышка коронавируса

2020-07-29 14:16 939

Еще новости в разделе "Коронавирус"

После ослабления карантина местные власти пошли на резкое ужесточение мер

2020-07-31 19:27 228

фото От коронавируса умер крупный бизнесмен, политик и давний друг Трампа

2020-07-31 17:29 324

Британия уже заключила договор на покупку 60 млн доз вакцины от коронавируса

2020-07-31 13:16 345

Вспышка коронавируса в Святоуспенской Лавре - введен строгий карантин

2020-07-31 12:14 348
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

После ослабления карантина местные власти пошли на резкое ужесточение мер 2020-07-31 19:27 228
фото От коронавируса умер крупный бизнесмен, политик и давний друг Трампа 2020-07-31 17:29 324
Британия уже заключила договор на покупку 60 млн доз вакцины от коронавируса 2020-07-31 13:16 345
Вспышка коронавируса в Святоуспенской Лавре - введен строгий карантин 2020-07-31 12:14 348

Лента

22:12 Леонардо Ди Каприо стал продюсером сериала Остров по культовому роману Хаксли
21:36 Кто не работает: Обнародован новый список прогульщиков в Верховной Раде
20:31 Илон Маск заявил, что готов поделиться технологиями Tesla, но за деньги
19:27 После ослабления карантина местные власти пошли на резкое ужесточение мер
18:32 Доля зеленой энергетики в Германии впервые сравнялась с традиционной
фото 17:29 От коронавируса умер крупный бизнесмен, политик и давний друг Трампа
16:33 После теракта в Луцке МВД значительно усилит контроль за оборотом оружия
15:28 Ученые доказали генетическую расположенность к иммунным заболеваниям
КАРТА 14:46 Прогноз погоды на выходные: Грозовые ливни, град и шквальные ветер
14:32 Денис Комарницкий рассказал, что любой законопроект – это огромный труд