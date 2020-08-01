Политика Кравчук готов пойти на уступки по Донбассу

2020-08-01 07:47 111
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Глава украинской делегации в Трехсторонние контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев готов пойти на компромисс в вопросах особой системы управления и свободной экономической зоны на территории Донбасса. Об этом Кравчук рассказал в пятницу, 31 июля, в интервью Суспильному в ответ на вопрос, на какие компромиссы он готов идти.

"Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", - сказал Кравчук.

Еще один вопросом, который, по словам Кравчука, можно было бы обсудить –вопрос свободной экономической зоны.

"Я когда был президентом, я подписал тогда закон о свободной экономической зоне в этих районах. Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально. Вот я назвал два возможных компромиссах. Они не касаются суверенитета", - сказал Кравчук.

Он также отметил, что особый статус превратит Донбасс в "какое-то отдельное государство, с какими-то особыми политическими полномочиями".

"Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины", - подчеркнул Кравчук.

На вопрос, в чем заключается "особый статус управления", он ответил, что "Россия на это не соглашается, но мы должны выписать что такое "особый статус управления регионами".

"Надо, чтобы они имели не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины. Потому что вернуть их в таком состоянии, как было раньше – это уже не так просто. Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления", - отметил первый президент Украины.

По его мнению, "принципиальность" украинской позиции теперь надо совместить с "компромиссностью" – и это усилит позицию Украины в переговорах.

Своей задачей он называет установление мира на Донбассе.

Напомним, президент Владимир Зеленский в четверг, 30 июля, подписал указ о назначении первого президента Украины Леонид Кравчук главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске. Позже Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы с Россией.

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