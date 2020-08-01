Детали видео БУЗОВСКИЕ МАФИОЗИ СТУКАЛО, СОРОКА И ПАВЛОВА ГОДАМИ ТЕРРОРИЗИРУЮТ ЖИТЕЛЕЙ КИЕВО-СВЯТОШИНСКОМ РАЙОНЕ

2020-08-01 18:46 87
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Бандиты Стукало, Сорока и Павлова терроризируют жителей села Бузовая в Киево-Святошинском районе

Бандитская группировка Стукало Алексея, Дмитрия Сороки и его сожительницы Елизаветы Павловой уже несколько лет терроризирует жителей села Бузовая в Киево-Святошинском районе, - говорится в статье на From-ua.

Бузовская банда давно промышляет рейдерством, поджогами, запугиванием и шантажом неугодных. 

На днях Сорока и Павлова подожгли официальный пункт сортировки ТБО. Доказательств их причастности к поджогу – немало. Пожару предшествовала информационная кампания против сортировочного пункта в исполнении Сороки, хотя огромную мусорку возле своего дома в с. Гуривщина они якобы не замечают. 

Кроме того, непосредственно перед возгоранием местные жители видели возле сортировочного пункта автомобиль мафиозников. 

Чтобы скрыть свою причастность к преступлению, сразу после поджога Сорока и Павлова выехали в город Вилково Одесской области, и сразу же начали заявлять, что никак не причастны к случившемуся.

Поджог сортировочного пункта проблему мусора только усугубил. А неделей ранее в Бузовой состоялось мирное собрание местных жителей по решению вопроса с вывозом отходов в селе. Именно Сорока и Павлова тогда сорвали обсуждение важного для громады вопроса. Когда завязалась словесная перепалка, Сорока кинулся на стоящих рядом людей с молотком. Налетом руководила мать Сороки - Наталья, которая является крестной матерью бузовской банды.

Главарь бузовской мафии, под которым ходят Сорока, Павлова и их подручные — Алексей Стукало. Земельный махинатор, который обманом отжимает паи пенсионеров, а потом втридорога сдает их в аренду китайскому агрохолдингу. Марионетки Сорока, Павлова и другие, нужны Стукало, чтобы раскачать ситуацию в селе и под шумок за бесценок скупить земельные участки.

Дело в том, что Бузовая находится в 20 км от киевской окружной. Это перспективное с точки зрения застройки село с довольно дорогой землей. Главарь и пешки мафии пытаются захватить этот ресурс любой ценой.

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