Коронавирус видео Это еще не пик: эксперт сделал тревожное заявление по коронавирусу в Украине

2020-08-03 18:00 516
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Украина находится в активной фазе эпидемического процесса, связанного с распространением коронавируса.

Об этом рассказал Иван Сорока, президент Украинской медицинского клуба.

По его словам, вспышек болезни следует ожидать осенью. На сегодняшний день статистика по Covid-19 - это взаимодействие медицинской системы и инфекционного процесса (какое количество пациентов отслеживают сейчас, такое и известно на данный момент).

Он подчеркнул, что в Украине проводят недостаточное количество тестов, в сравнении с другими странами. Всего сделано около миллиона тестов, но для 40-миллионного населения этого мало.

"То, что мы видим на сегодня, это, все таки, вершина айсберга. Я думаю, что очень большое количество случаев, которые являются малосимптомными, не попадают в поле зрения медиков", - сказал Сорока.

Он отметил ,что это плохо для системы здравоохранения, ведь такие люди могут быть источником распространения вируса.

Также эксперт заявил ,что в Украине должны серьезно относится к эпидемии. В противном случае последствия инфекции могут быть очень страшными.

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