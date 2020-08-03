Коронавирус Степанов рассказал, как попасть из "красной" в "зеленую" зону в Украине

2020-08-03 21:30 138
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В Украине начало действовать "разделение" на цветовые зоны

В Минздраве Украины продолжают описывать новые правила по регламентированию жизни в стране после условного разделения ее территории на цветовые зоны в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе. На этот раз в МОЗ объяснили, можно ли попасть из "зеленой" зоны в "красную".

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максима Степанова.

Глава Минздрава напомнил, что в "красных" зонах будет приостановлена работа общественного транспорта. Это касается и перевозок из одной области Украины в другую. Попасть в "красную" зону можно только на личном транспорте, однако при условии, что в автомобиле находится не больше пяти человек (за исключением детей до 14 лет).

 Выполняя указ правительства Украины, крупнейший железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" уже отменила остановки поездов дальнего назначения в Луцке и Тернополе, которым не посчастливилось попасть в "красную" зону. Через эти города поезда проходят без остановки.

"Пересечение границы между "зелеными" и "красными" регионами возможно только на собственном автомобиле, если количество лиц, которая в нем находится, не более пяти, исключая детей до четырнадцати лет. Поезда не будут совершать остановки в "красных" регионах, туда не будут ходить автобусы и маршрутные такси. Это необходимость, продиктованная ухудшением ситуации по коронавирусу", — объяснил Максим Степанов.

Отдельно было отмечен тот факт, что для пересечения "границы" из "зеленой" зоны в "красную" не понадобится предъявлять данные ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции. В настоящее время в "красной" зоне находятся Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещена работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений. Минздрав Украины будет регулярно пересматривать статус регионов, так что из "красной" зоны можно достаточно быстро перейти в "зеленую". Вопрос только в снижении уровня заболеваемости коронавирусом. 

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