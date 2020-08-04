Экономика Экс-президент Леонид Кравчук предложил сделать Донбасс офшорной зоной

2020-08-04 10:39 381

Новый глава украинской делегации на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон, сообщает DW.

Подтвердил, что такое предложение прозвучало - представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш. Однако приводить его детали он не стал.

Также, Кравчук предложил более активно информировать общественность о переговорном процессе в Минской контактной группе. Он убежден, что украинское общество должно "больше знать и понимать, что происходит на минских переговорах".

Украинская делегация должна собраться на еще одну встречу перед следующим заседанием ТКГ, запланированным на 18-19 августа.

Напомним, ранее первый президент страны Кравчук заявил, что не навредит Украине и не подпишет ни один документ, который будет идти вразрез с интересами государства.

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