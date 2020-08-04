Спорт Арбитрам разрешили удалять с поля футболистов, которые кашляют

2020-08-05 11:40 288
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Арбитрам в английских футбольных лигах разрешили удалять с поля игроков, которые специально кашляют на соперников.  

"Если игроки хотят покашлять или чихнуть, то лучше делать это в рукав футболки и не касаться руками лица. Судьи должны напоминать об этом во время матча", - говорится в документе.

Как передает Reuters, арбитры не обязаны следить за социальной дистанцией между игроками во время празднования гола. Также они не смогут наказать игроков, если те плюются.

Инструкции для судей вступят в силу немедленно и будут применяться во всех английских футбольных лигах, в том числе в АПЛ.

Напомним, сейчас в чемпионате Англии межсезонье - новый розыгрыш стартует 12 сентября.

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Спорт

Арбитрам разрешили удалять с поля футболистов, которые кашляют 2020-08-05 11:40 288
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Луческу пообещал раскачать "Динамо" быстрее, чем в свое время "Шахтер" 2020-07-30 17:30 1539
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