Коронавирус В Украине снова за сутки выявлено более тысячи новых случаев COVID-19

2020-08-04 12:41 255
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

По состоянию на 4 августа в Украине зафиксировано 74 219 случаев COVID-19, количество новых за сутки составило 1061.

По данным Совета нацбезопасности и обороны, за последние 24 часа выявлен 1061 инфицированный. В целом по стране от коронавируса умерло 1764 человека, из них 26 - за последние сутки. Выздоровели  уже 40 613 человек (за сутки - 737).

Напомним, накануне за сутки выздоровели 333 человека, при том, что число новых случаев составило 990. А днем ранее сообщалось о 1112 новых случаев коронавируса.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Немецкие медики уверены, что вторая волна коронавируса уже началась

2020-08-04 14:44 120

Вспышка коронавируса в Сумах: срочно закрыты на канрантин два отделения роддома

2020-08-04 09:41 336

Степанов рассказал, как попасть из "красной" в "зеленую" зону в Украине

2020-08-03 21:30 531

видео Это еще не пик: эксперт сделал тревожное заявление по коронавирусу в Украине

2020-08-03 18:00 900

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Немецкие медики уверены, что вторая волна коронавируса уже началась

2020-08-04 14:44 120

Как усилен карантин в украинских городах "Красной зоны" - все запреты и ограничения

2020-08-04 13:17 219

В Украине снова за сутки выявлено более тысячи новых случаев COVID-19

2020-08-04 12:41 255

Глава МОЗ Степанов жестко ответил на обвинения властей Тернополя и Луцка

2020-08-04 11:40 309
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мы в Google News

Подпишись!

Коронавирус

Немецкие медики уверены, что вторая волна коронавируса уже началась 2020-08-04 14:44 120
Как усилен карантин в украинских городах "Красной зоны" - все запреты и ограничения 2020-08-04 13:17 219
В Украине снова за сутки выявлено более тысячи новых случаев COVID-19 2020-08-04 12:41 255
Глава МОЗ Степанов жестко ответил на обвинения властей Тернополя и Луцка 2020-08-04 11:40 309

Лента

15:12 Евро заметно подешевело, а доллар продолжает укрепляться - курс валют на сегодня
14:44 Немецкие медики уверены, что вторая волна коронавируса уже началась
14:15 В США начато расследование финансовых махинаций президента Дональда Трампа
13:42 В Киевской области обрушился жилой дом, есть пострадавшие
13:17 Как усилен карантин в украинских городах "Красной зоны" - все запреты и ограничения
12:41 В Украине снова за сутки выявлено более тысячи новых случаев COVID-19
12:16 Захватчику банка в Киеве объявили подозрение в совершении теракта
11:40 Глава МОЗ Степанов жестко ответил на обвинения властей Тернополя и Луцка
11:15 Представитель Зеленского в Раде допустил возможность референдума по вопросам языка и изменения территорий
10:39 Экс-президент Леонид Кравчук предложил сделать Донбасс офшорной зоной