Коронавирус В Украине снова за сутки выявлено более тысячи новых случаев COVID-19

2020-08-04 12:41 255

По состоянию на 4 августа в Украине зафиксировано 74 219 случаев COVID-19, количество новых за сутки составило 1061.

По данным Совета нацбезопасности и обороны, за последние 24 часа выявлен 1061 инфицированный. В целом по стране от коронавируса умерло 1764 человека, из них 26 - за последние сутки. Выздоровели уже 40 613 человек (за сутки - 737).

Напомним, накануне за сутки выздоровели 333 человека, при том, что число новых случаев составило 990. А днем ранее сообщалось о 1112 новых случаев коронавируса.

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