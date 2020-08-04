Политика В США начато расследование финансовых махинаций президента Дональда Трампа

2020-08-04 14:15 150
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Окружной прокурор Нью-Йорка расследует возможное страховое и банковское мошенничество со стороны президента США Дональда Трампа.

По данным "Радио Свобода", окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс-младший подал ходатайство о персональных и корпоративных налоговых данных президента. Запрос является частью расследования, которое, как до этого считалось, сфокусировано на возможных взятках за молчание двум женщинам, которые утверждали, что имели отношения с Трампом. Адвокаты президента попросили суд аннулировать ходатайство.

По законам Нью-Йорка, детали запроса должны остаться в секрете. В то же время отмечается, что ходатайство о счетах появилось после "безоговорочной" информации в СМИ о "широком и длительном преступном поведении в Trump Organization".

Прокуроры цитировали новостные сообщения, в которых говорилось, что Трамп якобы завышал ценность своих проектов перед потенциальными бизнес-партнерами и банками. Они также упоминали показания бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна, который утверждал, что президент снижал стоимость активов, пытаясь уменьшить налоги.

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