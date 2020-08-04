Политика Берлин пытается отменить санкции США против пособников строительства Nord Stream 2

2020-08-05 12:16 303

Власти Германии намерены начать переговоры с США по санкциям в отношении Северного потока-2, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в интервью агентству DPA.

"Мы по-прежнему надеемся на то, что дело не дойдет до этих санкций. Мы в любое время готовы к переговорам, чтобы не допустить эскалации", - сказал министр.

Альтмайер настаивает, что причин для принятия Вашингтоном ограничительных мер против участников проекта нет: транзит газа через Украину обеспечен, а на севере Германии строятся терминалы для приема СПГ из США с целью диверсифицировать поставки топлива.

Напомним, Госдеп США включил Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции закона США О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Санкции вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. Документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

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