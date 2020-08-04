Политика Берлин пытается отменить санкции США против пособников строительства Nord Stream 2

2020-08-05 12:16 303
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Власти Германии намерены начать переговоры с США по санкциям в отношении Северного потока-2, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в интервью агентству DPA.

"Мы по-прежнему надеемся на то, что дело не дойдет до этих санкций. Мы в любое время готовы к переговорам, чтобы не допустить эскалации", - сказал министр.

Альтмайер настаивает, что причин для принятия Вашингтоном ограничительных мер против участников проекта нет: транзит газа через Украину обеспечен, а на севере Германии строятся терминалы для приема СПГ из США с целью диверсифицировать поставки топлива.

Напомним, Госдеп США включил Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции закона США О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Санкции вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. Документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Число инфицированных коронавирусом в мире быстро растет

2020-08-05 13:15 276

Взрыв в Бейруте: США, Франция, Катар, Израиль и Турция предложили помощь Ливану

2020-08-05 09:10 390

Хакеры РФ выкрали секретные данные о переговорах Великобритании с США

2020-08-05 08:12 360

Пентагон испытал в Черном море новейшие образцы вооружения и техники

2020-08-03 11:10 1383

Еще новости в разделе "Политика"

РФ настаивает на выполнении того, чего нет минских соглашениях, - Кравчук

2020-08-05 14:43 249

Берлин пытается отменить санкции США против пособников строительства Nord Stream 2

2020-08-05 12:16 303

Шмыгаля призвали обеспечить ИФА-скрининг среди учителей перед 1 сентября

2020-08-04 21:00 573

Кравчук: Не отказываемся от формулы Штайнмайера

2020-08-04 20:00 600
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мы в Google News

Подпишись!

Политика

РФ настаивает на выполнении того, чего нет минских соглашениях, - Кравчук 2020-08-05 14:43 249
Берлин пытается отменить санкции США против пособников строительства Nord Stream 2 2020-08-05 12:16 303
Шмыгаля призвали обеспечить ИФА-скрининг среди учителей перед 1 сентября 2020-08-04 21:00 573
Кравчук: Не отказываемся от формулы Штайнмайера 2020-08-04 20:00 600

Лента

16:30 Во время взрыва в Бейруте пострадали украинцы: первые подробности
15:45 Вспышка COVID-19 в Высшем антикорсуде: сняты с рассмотрения десятки дел
15:11 Ущерб от взрыва в Бейруте оценили в пять миллиардов долларов
14:43 РФ настаивает на выполнении того, чего нет минских соглашениях, - Кравчук
14:16 Из-за взрыва в порту Бейрута жилье потеряли почти 300 тысяч человек
13:42 Израиль требует запретить хасидам массовое паломничество в Умань в сентябре
13:15 Число инфицированных коронавирусом в мире быстро растет
12:41 За сутки в Украине выявлен 1271 новый случай заражения Covid-19
12:16 Берлин пытается отменить санкции США против пособников строительства Nord Stream 2
11:40 Арбитрам разрешили удалять с поля футболистов, которые кашляют