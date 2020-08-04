Коронавирус Ляшко напомнил, какие прививки нужно делать детям

2020-08-04 17:30 321

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, какие прививки нужно делать дошкольникам, какие - во время учебы в школе, и когда прививки нужно делать взрослым. Об этом он сказал во время брифинга.

"Осталось меньше месяца до начала учебного года. Нам надо напомнить и пересмотреть вакцинальный статус детей, которые будут посещать школу. До 6-летнего возраста вакцинация должна была учитывать следующие прививки:

▪️ должны быть сделаны четыре прививки - против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита,

▪️ одну прививку от кори, краснухи, паротита,

▪️ три прививки против гепатита В и Hib-инфекции,

▪️ одну прививку против туберкулеза.

В шесть лет, это перед учебным годом или во время учебного года, в зависимости от даты рождения, дополнительно проводится прививка против кори, краснухи и эпидемического паротита, а также от дифтерии, столбняка и полиомиелита", - сказал Ляшко.

Он отметил, что в случае, если все это вакцинации комплекс выполнили - то вакцинация школьников до 14 лет не производится.

"Кроме ежегодной сезонной прививки от гриппа, но, к сожалению, пока она не включена в национальный календарь прививок и не покрывается за счет государственного бюджета. В 14 лет мы проводим вакцинацию от полиомиелита оральной полиомиелитной вакциной, а также в возрасте 16 лет проводится вакцинация против дифтерии и столбняка. В дальнейшем, после 16-летнего возраста, каждые 10 лет мы должны осуществлять ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Эта вакцина также предоставляется бесплатно в кабинетах прививок. Поэтому все взрослые, кто не делал прививки каждые 10 лет - не ревакцинировался от дифтерии и столбняка - обратитесь, пожалуйста, к своему семейному врачу и проведите ревакцинацию", - добавил Виктор Ляшко.

Напомним, в Минздраве заявили о "не очень хорошей" тенденции охвата плановыми прививками.

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