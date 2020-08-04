Политика Шмыгаля призвали обеспечить ИФА-скрининг среди учителей перед 1 сентября

2020-08-04 21:00 234

Перед началом нового учебного года учителя должны пройти комплексный ИФА-скрининг на выявление антител к COVID-19. Правительство должно обеспечить проведение такого скрининга для безопасного возобновления обучения в школах. Об этом говорится в петиции на сайте правительства.

"Призываем премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения и министра образования Украины принять исчерпывающие меры по восстановлению полноценного учебного процесса в школах Украины с 1 сентября.

С этой целью требуем от руководства государства найти финансирование для проведения всеобъемлющего ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу среди педагогов", - говорится в тексте петиции.

Отмечается, что ИФА-тестирование позволяет оперативно определить, болен ли человек COVID-19 сейчас, переболел ли уже вирусом. Иммунные и здоровые учителя без угрозы для здоровья и жизни детей смогут обеспечить начало учебного процесса в украинских школах, отмечают авторы петиции.

"Комплексное ИФА-тестирование педагогов должно происходить по всей стране под контролем центральных органов власти, без перекладывания ответственности за этот процесс на местных чиновников", - говорится в петиции.

Петиция была зарегистрирована сегодня, 4 августа.

Напомним, отдельные города Украины инициировали ИФА-тестирование воспитателей детсадов перед их открытием, а также учителей - перед началом сдачи ВНО. Его результаты позволили вовремя выявить педагогов с подозрением на коронавирус, чем обезопасить детей от заболевания.

Однако в МОН заявили, что не будут инициировать масштабного ИФА-скрининга педагогов перед началом нового учебного года, переложив ответственность за здоровье учителей и учеников на местные органы власти.

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