Коронавирус За сутки в Украине выявлен 1271 новый случай заражения Covid-19

2020-08-05 12:41 267
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По состоянию на 5 августа в Украине зафиксировано почти 75,5 тысяч зараженных коронавирусом.

Так, за сутки в стране зарегистрирован 1271 новый случай заражения.

По данным СНБО, количество больных Covid-19 в Украине достигло 75 490. За последние сутки умерли 24 человека (всего 1788 с начала пандемии). Вылечиться уже удалось 41 527 пациентам (+914 за сутки).

Covid-19 продолжают болеть 32 175 украинцев. Еще у 129 372 человек есть подозрение на инфицирование коронавирусом.

Напомним, Центр общественного здоровья сообщил о смертности от коронавируса 2,4% в Украине. Наивысший процент - в Кировоградской, Черкасской и Закарпатской областях.

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За сутки в Украине выявлен 1271 новый случай заражения Covid-19

2020-08-05 12:41 267
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