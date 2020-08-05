Коронавирус Вспышка COVID-19 в Высшем антикорсуде: сняты с рассмотрения десятки дел

2020-08-05 15:45 138
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Пять сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сдали положительные тесты на COVID-19.  

"По состоянию на 5 августа пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщили, что тест на COVID-19 является положительным", - сообщает пресс-служба суда.

Для безопасности посетителей и работников суда, недопущения распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

Кроме того, Апелляционная палата ВАКС сообщила, что было снято с рассмотрения 14 дел, которые были запланированы на 5 августа, в связи с пребыванием некоторых судей из состава судебных коллегий на больничном.

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Коронавирус

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