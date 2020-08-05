Коронавирус COVID-19 и учебный год. В Минобразования объяснили, как может пройти 1 сентября

2020-08-05 18:30 588
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В Минобразования говорят, что во время передвижения по школе все должны быть в масках, на занятиях их можно снять

В Минобразования в связи с эпидемией коронавируса рекомендуют школам отпраздновать начало учебного года 1 сентября в рамках класса. Об этом сообщила во время онлайн-толоки от EdCamp заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Мы рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий", - отметила Мандзий.

По ее словам, формат встреч и проведение 1 сентября могут определить в каждой школе индивидуально.

"Это может быть празднование в пределах класса, поскольку - это все же меньше людей", - добавила Мандзий.

Она уточнила, что во время движения по школе все должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.

"Во время проведения занятий маску можно не использовать…Мы рекомендуем проводить по возможности занятия по отдельным предметам на открытом воздухе", - сказала Мандзий.

Она попросила директоров школ минимизировать передвижение учеников по кабинетам.

Чиновница подчеркнула, что необходимо постоянное проветривать помещений, проводить дезинфекцию, использовать антисептики.

29 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в большинстве городов и районов дети смогут пойти в школу 1 сентября.

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