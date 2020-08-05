COVID-19 и учебный год. В Минобразования объяснили, как может пройти 1 сентября

В Минобразования говорят, что во время передвижения по школе все должны быть в масках, на занятиях их можно снять
В Минобразования в связи с эпидемией коронавируса рекомендуют школам отпраздновать начало учебного года 1 сентября в рамках класса. Об этом сообщила во время онлайн-толоки от EdCamp заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.
"Мы рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий", - отметила Мандзий.
По ее словам, формат встреч и проведение 1 сентября могут определить в каждой школе индивидуально.
"Это может быть празднование в пределах класса, поскольку - это все же меньше людей", - добавила Мандзий.
Она уточнила, что во время движения по школе все должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.
"Во время проведения занятий маску можно не использовать…Мы рекомендуем проводить по возможности занятия по отдельным предметам на открытом воздухе", - сказала Мандзий.
Она попросила директоров школ минимизировать передвижение учеников по кабинетам.
Чиновница подчеркнула, что необходимо постоянное проветривать помещений, проводить дезинфекцию, использовать антисептики.
29 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в большинстве городов и районов дети смогут пойти в школу 1 сентября.
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