Политика Озвучены новые правила проведения выборов в Украине - кого не пустят голосовать

2020-08-06 10:12 375

Центризбирком Украины порекомендовал проводить назначенные на 25 октября местные выборы с учетом эпидемии коронавируса.

Соответствующие предложения ЦИК направила Кабмину для утверждения. К общим рекомендациям относятся дезинфекция рук при входе на избирательный участок и при выходе, а также наличие защитных масок или респираторов.

Также избирательным комиссиям рекомендуется проводить температурный скрининг, обеспечить разметку для обеспечения физической дистанции не менее 1,5 метра и контролировать время пребывания избирателей в помещении.

Предлагается не допускать скопления людей в помещениях, а также возле входов и выходов. Избирательные комиссии должны обеспечить дезинфекцию дверных ручек, перил, канцелярии, столов и т.д., а также влажную уборку каждые четыре часа.

Необходимо обеспечить отдельную кабинку для голосования избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой и предусмотреть отдельную переносную урну для избирателей, которые находятся на самоизоляции.

Избирателям ЦИК рекомендует обеспечить наличие личной ручки для голосования, минимизировать время пребывания в помещении избирательного участка и воздержаться от посещения помещений с детьми.

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