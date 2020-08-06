Политика Озвучены новые правила проведения выборов в Украине - кого не пустят голосовать

2020-08-06 10:12 375
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Центризбирком Украины порекомендовал проводить назначенные на 25 октября местные выборы с учетом эпидемии коронавируса.

Соответствующие предложения ЦИК направила Кабмину для утверждения. К общим рекомендациям относятся дезинфекция рук при входе на избирательный участок и при выходе, а также наличие защитных масок или респираторов.

Также избирательным комиссиям рекомендуется проводить температурный скрининг, обеспечить разметку для обеспечения физической дистанции не менее 1,5 метра и контролировать время пребывания избирателей в помещении.

Предлагается не допускать скопления людей в помещениях, а также возле входов и выходов. Избирательные комиссии должны обеспечить дезинфекцию дверных ручек, перил, канцелярии, столов и т.д., а также влажную уборку каждые четыре часа.

Необходимо обеспечить отдельную кабинку для голосования избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой и предусмотреть отдельную переносную урну для избирателей, которые находятся на самоизоляции.

Избирателям ЦИК рекомендует обеспечить наличие личной ручки для голосования, минимизировать время пребывания в помещении избирательного участка и воздержаться от посещения помещений с детьми.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Коронавирус в Киеве: Кличко сообщил о резком росте числа инфицированных

2020-08-06 13:16 168

В Украине быстро растет число зараженных Covid - снова побит суточный антирекорд

2020-08-06 11:42 258

ВОЗ раскрыл данные о коллективном иммунитете против коронавируса

2020-08-06 08:11 378

"Все в руках коронавируса". Кулеба о закрытии украинско-польской границы

2020-08-05 20:00 981

Еще новости в разделе "Политика"

Лукашенко пообещал выдать Украине задержанных боевиков Вагнера

2020-08-06 13:44 141

Германия пытается отменить санкции США против строителей Nord Stream 2

2020-08-06 12:10 576

Озвучены новые правила проведения выборов в Украине - кого не пустят голосовать

2020-08-06 10:12 375

Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков "Вагнера" Украине

2020-08-05 21:00 630
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мы в Google News

Подпишись!

Политика

Лукашенко пообещал выдать Украине задержанных боевиков Вагнера 2020-08-06 13:44 141
Германия пытается отменить санкции США против строителей Nord Stream 2 2020-08-06 12:10 576
Озвучены новые правила проведения выборов в Украине - кого не пустят голосовать 2020-08-06 10:12 375
Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков "Вагнера" Украине 2020-08-05 21:00 630

Лента

фото 14:12 Десятилетний ребенок выжил в открытом море, следуя советам из кино
13:44 Лукашенко пообещал выдать Украине задержанных боевиков Вагнера
13:16 Коронавирус в Киеве: Кличко сообщил о резком росте числа инфицированных
12:43 ЧП в поезде Харьков-Ужгород: полиция сняла группу пьяных пассажиров
12:10 Германия пытается отменить санкции США против строителей Nord Stream 2
11:42 В Украине быстро растет число зараженных Covid - снова побит суточный антирекорд
11:15 Сценарист "Богемской рапсодии" работает над байопиком Уитни Хьюстон
10:41 Несмотря на COVID-19 Польша намерена 1 сентября открыть все школы
10:12 Озвучены новые правила проведения выборов в Украине - кого не пустят голосовать
09:38 Facebook и Twitter заблокировали пост Трампа о неуязвимости детей к COVID-19