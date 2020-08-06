Политика МВД Беларуси предупредило протестующих о жестких мерах во время выборов

2020-08-07 09:11 93
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В МВД Беларуси заявили, что не допустят хаоса, не позволят устраивать беспорядки на улицах в период проходящей в стране президентской избирательной кампании и способны противостоять нарушителям закона. 

"Мы не допустим хаоса и не позволим устраивать беспорядки на улицах, поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать законы", - заявил замминистра внутренних дел, начальник милиции Александр Барсуков.

По его словам,  нынешняя избирательная кампания проходит в напряженных условиях, "проводятся несанкционированные мероприятия, звучат призывы к подрыву стабильности в республике".

"Происходящее сейчас - это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации", - заявил Барсуков.

Правоохранитель предупредил организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности, а также призвал граждан не участвовать в таких мероприятиях. При этом он подчеркнул, что, провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных мер, в том числе силовых, организаторы ставят под угрозу безопасность людей.

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