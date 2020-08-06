Политика Лукашенко пообещал выдать Украине задержанных боевиков Вагнера

2020-08-06 13:44 141

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал выдать задержанных боевиков Вагнера Украине. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщил сам журналист "Радио Свобода".

"Он сказал, что Зеленский попросил его передать Украине тех, кто принимал участие в боях на Донбассе против Украины, включая украинцев.

Он [Лукашенко] отметил, что зеленый свет будет предоставлен прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые согласно белорусского законодательства сделают все необходимое для передачи преступников как России, так и Украине", - отметил Гордон.

Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, во время которого был поднят вопрос экстрадиции задержанных под Минском боевиков российской ЧВК "Вагнера".

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